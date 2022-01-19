Москва, 19 января, 2022, 05:55 — ИА Регнум. В среду, 19 января, в Москве будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, гололедица, температура воздуха −9… −7 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Зима в Москве

В ночь на 20 января в Москве облачно, небольшой снег. Температура воздуха −10… −8 °C.

Ветер западный (ночью южный) 5−10 м/с. Атмосферное давление 748 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале −11… −6 °C днём. Ночью — −12… −7 °C, на востоке региона — до — 18 °C.

В четверг, 20 января, днём в столице ожидается −4… −2 °C, по области −7… −2 °C. Облачно, небольшой снег, местами метель. Ночью в регионе ожидается −9… −4 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, в Московской области средняя толщина льда на водоёмах превысила 25 см.