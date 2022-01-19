Вашингтон, , 05:49 — REGNUM Девятый по счёту Саммит Америк состоится в июне 2022 года в американском штате Калифорния в городе Лос-Анжелесе. Об этом 18 января сообщил в своём письменном заявлении президент США Джозеф Байден.

Лос-Анджелес salewskia

«США с нетерпением ждут встречи лидеров стран и заинтересованных сторон со всего полушария для продвижения нашей общей приверженности экономическому процветанию, безопасности, правам человека и достоинству», — отметил американский лидер.

Ключевой темой для Саммита станет строительство «устойчивого и справедливого будущего» в странах Западного полушария.

Саммит Америк — это встреча лидеров государств и правительств стран Западного полушария. Они проходят раз в несколько лет под эгидой Организации американских государств (ОАГ), в которую входят 35 стран. Впервые Саммит Америк состоялся в 1994 году, инициатором был Билл Клинтон, который занимал пост главы Белого дома. Мероприятие проходило в Майами, с тех пор конференция в США больше не проводилась.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что США готовятся принять девятый Саммит Америк.

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