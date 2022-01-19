Пекин, , 05:43 — REGNUM Объем внешней торговли Китая в 2021 году впервые превысил $6 трлн, даже не смотря на пандемию COVID-19, а США остались главным торговым партнером страны, в то время как Россия даже не вошла в десятку, согласно данным агентства Синьхуа.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

Общий объем внешней торговли товарами составил $6,05 трлн, что на $1,4 трлн больше, чем год назад, по данным Главного таможенного управления Китая (GAC). Объем торговли в юанях увеличился на 21,4% в годовом исчислении до 39,1 трлн юаней, при этом экспорт вырос на 21,2% до 21,73 трлн юаней, а импорт — на 21,5% до 17,37 трлн юаней.

«Китай был на переднем крае экономического развития и реагирования на пандемии во всем мире и поддерживал быстрый рост внешней торговли, которая зафиксировала рекордно высокий объем и устойчивый прогресс в качестве», — сказал представитель GAC Ли Куйвэнь.

Товарооборот между Китаем и США вырос на 28,7% и составил $755,6 млрд, сохранив высокие темпы роста и составив 12% от общего объема внешней торговли за год, несмотря на тарифы и усиление политической напряженности между двумя крупнейшими экономиками мира.

Экспорт Китая в США увеличился на 27,5% в 2021 году, в то время как импорт вырос на 32,7%, достигнув $179,53 млрд. США сохранили свое место в качестве третьего по величине торгового партнера Китая после АСЕАН и Европейского союза (если оценивать не по отдельным странам, а по макрорегионам). Товарооборот между Китаем и США в два раза превысил товарооборот Китая с его четвертым по величине торговым партнером Японией — 2,4 трлн юаней.

Положительное сальдо торгового баланса Китая с США составило $39 млрд в декабре 2021 года и $396,5 млрд за весь 2021 год по сравнению с профицитом в $357,5 млрд долларов за первые 11 месяцев, согласно расчетам газеты Global Times.

Положительное сальдо даже увеличилось по сравнению с периодом до торговой войны в 2018 году, когда положительное сальдо торгового баланса Китая с США составило $323,3 млрд.

Страна продемонстрировала устойчивый рост торговли со всеми своими пятью крупнейшими торговыми партнерами. Импорт и экспорт Китая в страны АСЕАН, Европейский союз и Соединенные Штаты выросли на 19,7%, 19,1% и 20,2% соответственно, в то время как его торговля с Японией и Республикой Корея выросла на 9,4% и 18,4% Между тем, объем торговли страны с экономиками, участвующими в инициативе «Пояса и пути», вырос на 23,6%.

Россия расположилась с 11-м месте в статистике внешней торговли Китая. На нее пришлось $146,9 млрд внешней торговли Китая. При этом рост объемов внешней торговли Китая с Россией составил внушительные 35,8%. Однако с Индонезией, которая расположилась на 14-м месте, Китай наторговал на 58,6% больше за прошедший год в годовом исчислении, а их объем торговли достиг $124 млрд, что не сильно меньше, чем с Россией.