Стокгольм, , 05:43 — REGNUM Решение отменить с 21 января требование о ПЦР-тестировании на коронавирусную инфекцию, которое действует для иностранных граждан при въезде в Швецию, приняли власти королевства. Об этом 18 января сообщили в пресс-службе шведского правительства.

ПЦР-тестирование на коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Иностранцы по прибытию в страну обязаны предоставлять справку о ПЦР-тесте с отрицательным результатом. Документ должен быть выписан в течение 48 часов до въезда в Швецию. В шведском Агентстве общественного здравоохранения полают, что путешественники не представляют собой особой угрозы для страны с точки зрения распространения штамма коронавируса «Омикрон».

Вместе с тем прибывающие в Швецию должны быть привиты от COVID-19 и иметь при себе соответствующий сертификат.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 января Агентство общественного здравоохранения Швеции представило два сценария распространения штамма «Омикрон» в королевстве.

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