Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, 19 января, 2022, 05:49 — ИА Регнум. Дежурная смена поисково-спасательного отряда Комсомольска-на-Амуре выезжала ночью 19 января на происшествие с автотранспортом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МЧС России по Хабаровскому краю.

40.mchs.gov.ru Место ДТП

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Вызов поступил в 00:53 по местному времени — в районе бывшего сернокислотного завода на Северном шоссе в Комсомольске-на-Амуре столкнулись три автомобиля, в том числе машина «скорой помощи». Есть пострадавшие.

Водитель одного из легковых автомобилей погиб на месте, его деблокировали из искорёженного корпуса спасатели.

В региональных соцсетях сообщается, что один из участников ДТП на высокой скорости врезался сзади в другую иномарку, которая от удара вылетела на встречную полосу и столкнулась со «скорой помощью». Бригада возвращалась с вызова. Водитель «скорой» и фельдшер получили ушибы и сотрясения, ещё один медик попал в больницу с переломом голени. Виновник аварии не пострадал.

Как сообщало ИА REGNUM, четыре человека погибли на федеральной автомобильной дороге А-122 в Новгородской области в результате ДТП с грузовиком.