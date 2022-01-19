Вашингтон, , 05:30 — REGNUM Ракету-носитель Falcon 9 с группировкой из 49 микроспутников Starlink запустила компания SpaceX. Прямая трансляция запуска ведётся 19 января на сайте компании.

Спутники Starlink в пакете до отделения от разгонного блока

Ракета-носитель стартовала с мыса Канаверал в американском штате Флорида 21:03 по местному времени (05:03 мск 19 января). На низкую околоземную орбиту запланировано вывести 49 спутников.

Первая ступень ракеты-носителя используется при запуске уже в десятый раз. Специалисты SpaceX ожидают, что сразу после старта ступень вернётся на Землю и в автоматическом режиме совершит посадку на плавучую платформу в Атлантическом океане. Эта разработка позволяет компании значительно удешевить стоимость очередных запусков.

Спутники Starlink предназначены для обеспечения уверенного доступа в сеть интернет. SpaceX планирует запуск и введение в эксплуатацию в общей сложности 11 тыс. спутников. Сегодняшний запуск станет уже 36-м по счёту в рамках программы Starlink, с мая 2019 года компания вывела на околоземную орбиту около двух тысяч спутников.

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