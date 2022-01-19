Москва, 19 января, 2022, 05:21 — ИА Регнум. На Курилах, где вводится специальный налоговый режим для инвесторов, будут рады как российским, так и зарубежным инвесторам, в том числе из Японии, заявил в интервью РИА Новости министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

Иван Шилов ИА REGNUM Курилы

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Глава Минвостокразвития подчеркнул, что работа по усовершенствованию правовых режимов поддержки предпринимательской деятельности, повышающих инвестиционную привлекательность регионов Дальнего Востока, ведётся непрерывно.

«При этом, как и в случае с остальными преференциальными режимами, уже созданными и действующими на Дальнем Востоке, мы приветствуем как российских, так и зарубежных инвесторов из любых стран, в том числе из Японии», — подчеркнул Чекунков.

Как сообщало ИА REGNUM, законопроект о льготах для бизнеса, зарегистрировавшихся на Курильских островах, Госдума приняла 18 января в первом чтении.

«Закон не приведет к созданию офшора», — заверил замглавы Минфина Алексей Сазанов.