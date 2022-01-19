Вольск, Саратовская область, 19 января, 2022, 05:20 — ИА Регнум. Научно-практическая конференция, посвящённая 70-й годовщине со дня образования в России (СССР) трубопроводных войск, состоялась в Вольском филиале Военной академии материально-технического обеспечения (МТО) имени генерала армии А.В. Хрулёва. Об этом 18 января сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Алексей Колчин ИА REGNUM Заправка вертолёта

В конференции приняли участие командный и профессорско-преподавательский состав филиала академии, ветераны службы горючего, сотрудники и курсанты профильных кафедр (обеспечения и применения ракетного топлива и горючего, других), а также представители промышленности.

пресс-служба Минобороны РФ «Выступающие в своих докладах отразили историю становления и развития трубопроводных войск, а также их роль в обеспечении горючим войск (сил) при выполнении интернационального долга в Республике Афганистан и ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС».

Интерес у слушателей вызвали сообщения об участии трубопроводных войск в тушении лесных пожаров в Московской области в 1972 и 2010 годах, а также в организации подачи воды на Крымский полуостров в 2014, 2015 и 2020 годах. Участники мероприятия обсудили выполнение учебно-боевых задач с учётом современных технических средств, поступающих в подразделения.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым устанавливается новый профессиональный праздник — День трубопроводных войск.