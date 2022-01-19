Прага, , 05:20 — REGNUM Вопрос о введении в Чехии обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции для жителей старше 60 лет, а также для представителей ряда профессий, будет вновь рассмотрен чешским правительством на заседании 19 января. Об этом в ходе пресс-конференции заявил премьер-министр страны Петр Фиала.

Вакцинация Иван Шилов © ИА REGNUM

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По его мнению, принятие соответствующего решения следует ускорить, чтобы у жителей республики «появилась определенность». Фиала добавил, что указанный вопрос связан со множеством социальных, законодательных и иных аспектов, которые необходимо учитывать заранее.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 января министр здравоохранения Чехии Властимил Валек заявил, что принятый ранее указ об обязательной вакцинации в республике отменен и будет скорректирован. В соответствии с документом жители старше 60 лет и представители некоторых профессий в стране должны были привиться от COVID-19 до конца февраля 2022 года.

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