Владивосток, , 05:24 — REGNUM В Приморье в 2022 году приступят к реконструкции трех мостов и одного путепровода через железную дорогу. По мере поступления средств из федерального бюджета количество строек увеличится, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Строительство моста Yarregion.ru

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Уже начался отбор подрядчиков.

Так, компания «Строймост ДВ» проведет работы на путепроводе через железную дорогу на 19-м км трассы Артем — Находка — порт Восточный в Артеме.

Реконструируют и мостовые переходы через реку Царевка на 62 км и на 69 км через реку Петровка автодороги Артем — Находка — порт Восточный. Аналогичные работы проведут на мосту через реку Илистая на автомобильной дороге Сибирцево — Жариково — Комиссарово.

Всего в Приморье продолжается строительство шести мостов — в эксплуатацию их сдадут уже в этом году.

Как сообщало ИА REGNUM, строительство моста через реку Зея в Благовещенске продолжается в непростых условиях. К возведению его опор, несмотря на сильные морозы, привлекают водолазов.