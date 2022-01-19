Вашингтон, 19 января 2022, 05:13 — REGNUM Данные о телефонных разговорах одного из сыновей экс-президента США Дональда Трампа получил спецкомитет Конгресса США, проводящий расследование обстоятельств штурма Капитолия в январе 2021 года. Об этом 19 января сообщает телекомпания CNN.

Перед началом штурма Капитолия
Перед началом штурма Капитолия
(сс) Tyler Merbler

Члены спецкомитета Конгресса США направили повестки сыну бывшего американского лидера Эрику Трампу и телеведущей Кимберли Гилфойл. Женщина является подругой другого сына бывшего президента США — Дональда Трампа — младшего, а также была советником самого бывшего главы Белого дома.

В спецкомитете Конгресса США запросили у сына Трампа и телеведущей информацию о времени и длительности всех звонков, которые были сделаны с их телефонов, и входящих и исходящих, а также сведения обо всех СМС-сообщениях, отправленных с этих номеров и полученных на них.

Уточняется, что впервые с начала расследования повестки были направлены членам семьи экс-президента США. Отмечается, что требования спецкомитета были удовлетворены.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что спецкомитет Конгресса США направил повестки экс-адвокату Трампа Рудольфу Джулиани, двух юристам предвыборного штаба и советнику предвыборной кампании экс-президента США.

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