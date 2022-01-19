Вашингтон, 19 января, 2022, 05:13 — ИА Регнум. Данные о телефонных разговорах одного из сыновей экс-президента США Дональда Трампа получил спецкомитет Конгресса США, проводящий расследование обстоятельств штурма Капитолия в январе 2021 года. Об этом 19 января сообщает телекомпания CNN.

(сс) Tyler Merbler Перед началом штурма Капитолия

Члены спецкомитета Конгресса США направили повестки сыну бывшего американского лидера Эрику Трампу и телеведущей Кимберли Гилфойл. Женщина является подругой другого сына бывшего президента США — Дональда Трампа — младшего, а также была советником самого бывшего главы Белого дома.

В спецкомитете Конгресса США запросили у сына Трампа и телеведущей информацию о времени и длительности всех звонков, которые были сделаны с их телефонов, и входящих, и исходящих, а также сведения обо всех СМС-сообщениях, отправленных с этих номеров и полученных на них.

Уточняется, что впервые с начала расследования повестки были направлены членам семьи экс-президента США. Отмечается, что требования спецкомитета были удовлетворены.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что спецкомитет Конгресса США направил повестки экс-адвокату Трампа Рудольфу Джулиани, двух юристам предвыборного штаба и советнику предвыборной кампании экс-президента США.