Москва, , 05:13 — REGNUM Федеральное государственное унитарное предприятие «Атомфлот» провело «прямую закупку у единственного поставщика» на сумму более 1,3 млрд рублей. По условиям контракта исполнитель должен создать единую платформу цифровых сервисов Северного морского пути» (первая очередь — «Создание ЕПЦС СМП (Базовая функциональность)»), передаёт ИА REGNUM со ссылкой на документацию.

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Информация о закупке появилась на портале госуслуг 18 января 2022 года. Цена договора — 1 330 569 457,08 рубля.

Работу должны выполнить до 19 февраля 2024 года. Уточняется, что целью проекта является создание единой платформы цифровых сервисов Северного морского пути.

Контрагентом является АО «Гринатом» из Москвы. Компания зарегистрирована в ЕГРЮЛ в декабре 2009 года. Директор — Михаил Ермолаев. По открытым данным, АО было исполнителем более 600 госконтрактов на общую сумму свыше 4,5 млрд рублей.

Напомним, среди других крупных IT-контрактов можно отметить сделку «дочернего» актива ФНС РФ. Доработку информационной системы «Налог-сервис» в 2020 году оценили в 8,7 млрд рублей.