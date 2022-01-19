Тбилиси, 19 января, 2022, 15:50 — ИА Регнум. Одно из самых известных зданий, построенных в Тбилиси при президентстве Михаила Саакашвили и обошедшееся грузинскому бюджету в многие миллионы долларов, хотят приобрести за сумму, равную примерно 30 американским центам, сообщает 18 января грузинский интернет-ресурс Bussines Media Georgia.

Levan Gokadze «Кувшины Рике»

Здание оригинальной формы в виде двух огромных труб из бетонна и стали и прозванное горожанами «кувшинами» было построено в центре грузинской столицы в парке «Рике» в 2012 году по инициативе самого Михаила Саакашвили. Комплекс, обошедшийся грузинским налогоплательщикам в 75 млн. лари (около $ 25 млн.), был спроектирован известным итальянским архитектором Массимилиано Фуксасом. В одной части комплекса планировалось разместить музыкальный театр со зрительным залом на 566 мест, а во второй — выставочный зал.

Однако здание, находящееся уже 10 лет на балансе министерства экономики никак не удаётся продать. Было предпринято уже пять неудачных попыток продать комплекс на аукционе. Но покупателей найти не удалось, несмотря даже на то, что цена продаваемого объекта снизилась с 95 млн. лари до 30 млн. лари.

И, вот, небольшой тбилисский ресторан быстрого питания «Эндорфин» выступил с предложением к министерству экономики уступить ему «Кувшины Рике» за потрясающую сумму в один лари (чуть более 30 центов). Данное предложение было размещено на странице ресторана в «Фейсбуке» и вызвало целый шквал комментариев.

«Эндорфин» в официальном обращении к министерству пишет о своём намерении устроить в здании грандиозный кулинарный объект, охватывающий собой все региональные разновидности грузинской кухни. По мнению рестораторов, такой объект должен неминуемо вызвать огромный интерес у туристов буквально со всего мира и повлечь за собой двукратное увеличение туристического потока в Грузию.

Проект, который должен обойтись в $ 10 млн. и дать 300 новых рабочих мест, по уверению рестораторов, будет профинансирован некими американскими и арабскими инвесторами.