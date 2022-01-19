Женева, Швейцария, , 05:00 — REGNUM Необходимость бустерной вакцинации от коронавирусной инфекции для здоровых людей пока научно не подтверждена, заявила старший научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумия Сваминатан 18 января на пресс-конференции.

ВОЗ Иван Шилов © ИА REGNUM

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Она также сообщила, что тема распределения бустерных доз вакцин от COVID-19 будет обсуждаться в ближайшие дни на чрезвычайном заседании экспертной группы по иммунизации.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 июля руководитель департамента иммунизации ВОЗ Кейт О'Брайен заявила, что организация не рекомендует делать дополнительные прививки лицам, которые уже прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции.

27 сентября генеральный глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус призвал страны мира ввести мораторий на ревакцинацию от COVID-19 до конца 2021 года.

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