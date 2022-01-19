Чанша, Китай, 19 января, 2022, 04:59 — ИА Регнум. Пять человек погибли и один получил ранения в результате пожара в жилом доме в центральной китайской провинции Хунань, сообщает агентство Синьхуа.

LoggaWiggler Пожар

Пожар вспыхнул в уезде Чжицзян города Хуайхуа около 7:00 по местному времени 11 января и был потушен примерно через два с половиной часа, сообщили в городском отделе по связям с общественностью.

Пожарные завершили поисково-спасательные работы в здании в тот же день. В настоящее время проводится дальнейшее расследование причин пожара.