Пекин, , 04:57 — REGNUM Более 103 000 подозреваемых, причастных к более чем 62 000 случаям преступлений, связанных с Интернетом, были задержаны в рамках борьбы с онлайн-преступлениями в 2021 году в Китае, сообщило Министерство общественной безопасности КНР.

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Во время кампании полиция задержала 783 подозреваемых в тайной установке оборудования для прослушивания телефонных разговоров или наблюдения. Более 2000 подозреваемых были арестованы за незаконные и преступные действия, такие как платное удаление сообщений и фальсификация статистики для онлайн-обзоров.

Более 6,2 млн аккаунтов платных онлайн-рассылок и более 1200 веб-сайтов были закрыты в соответствии с законом. Более 1700 подозреваемых были задержаны за организацию мошенничества на экзаменах с использованием Интернета.