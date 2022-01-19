Фучжоу, Китай, , 04:55 — REGNUM Двое подозреваемых были приговорены судом города Фучжоу, столицы провинции Фуцзянь на востоке Китая, к смертной казни, еще двое — к пожизненному заключению, а восемь других — по меньшей мере к 10 годам тюремного заключения за трансграничную контрабанду наркотиков, передает агентство Синьхуа.

Смертная казнь Иван Шилов © ИА REGNUM

Эти 12 человек возглавляли группу, которая сначала организовала рыбаков для перевозки наркотиков из Юго-Восточной Азии морем, а затем продавала наркотики на Тайване. Приговоры были недавно оглашены Промежуточным народным судом Фучжоу.

В декабре 2020 года оперативная группа под руководством береговой охраны Китая захватила 20 подозреваемых с одним кораблем и более 400 кг метамфетамина в городе Фучжоу и водах у островов Чжунша в Южно-Китайском море. Помимо 12 главных преступников, другие подозреваемые были наказаны по закону за отмывание денег и другие преступления.