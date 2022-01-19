Чэнду, Китай, , 04:52 — REGNUM Девять человек погибли в результате затопления здания электростанции в Гардзе-Тибетском автономном округе провинции Сычуань на юго-западе Китая, сообщает агентство Синьхуа.

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Наводнение, произошедшее в среду около 13:40 по местному времени 13 января, и привело к тому, что 11 человек обслуживающего персонала оказались в ловушке на электростанции в уезде Даньба. Два человека были спасены без опасных для жизни травм.

Вся паводковая вода была откачана к 14:45 по местному времени 14 января. В спасательной операции присоединились более 500 спасателей из соответствующих провинциальных, уездных и окружных департаментов. Было начато расследование причин наводнения, результаты которого будут обнародованы после завершения расследования.