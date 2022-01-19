Вашингтон, , 04:48 — REGNUM США проведут запланированный на июнь 2022 года девятый саммит Америк в Лос-Анджелесе (штат Калифорния). Об этом говорится в распространённом 18 января письменном заявлении президента США Джо Байдена.

Лос-Анджелес salewskia

Лейтмотивом июньской встречи станет построение «устойчивого и справедливого будущего» для всего Западного полушария.

Джо Байден «США проведут девятый саммит Америк в Лос-Анджелесе… США с нетерпением ждут встречи лидеров и заинтересованных сторон со всего полушария для продвижения нашей общей идеи приверженности экономическому процветанию, безопасности, правам человека и достоинству».

Инициированный президентом США Биллом Клинтоном в 1994 году саммит Америк проводится раз в несколько лет под эгидой объединяющей 35 стран региона Организации американских государств (ОАГ).

Как сообщало ИА REGNUM, Соединённые Штаты готовятся принять девятый саммит Америк, который состоится в начале лета 2022 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Девятый саммит Америк в 2022 году пройдёт в США