Пекин, , 04:40 — REGNUM Фильм «Светлячки на солнце», китайская адаптация фильма Ника Кассаветиса «Джон Кью» 2002 года, стала самым новым фильмом Китая, собравшим более миллиарда юаней в прокате Китая, сообщает агентство Синьхуа.

Виктор Говорков. Кино — в массы! 1946

Общая кассовая выручка криминального триллера, вышедшего в прокат 17 декабря 2021 года, превысила миллиард юаней (около $157 млн). Фильм студии Wanda Pictures с Сяо Яном в главной роли стал первым, достигшим этой вехи с тех пор, как в начале декабря начался праздничный период кино конца 2021 года, несмотря на неоднозначные оценки, которые он вызвал на разных китайских интернет-платформах.

Оригинальный американский фильм с Дензелом Вашингтоном в главной роли собрал в мировом прокате $102 млн. Фильм повествует о нелегкой ситуации, в котором оказалась семья рядового американца Джона Кью.