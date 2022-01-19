Сеул, 19 января, 2022, 04:33 — ИА Регнум. В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 5805 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Busan.go.kr Скорая помощь в Южной Корее в период пандемии

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По его данным, 5431 случай связан с распространением инфекции внутри страны, остальные заболевшие прибыли в республику из-за границы. При этом центр отмечает, что впервые за прошедшие 20 дней в стране выявляют более пяти тысяч инфицированных за одни сутки. Тем не менее пока в республике число пациентов, находящихся в критическом состоянии, остается прежним — 532 человека.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло 705 902. Также за минувшие сутки в стране скончались еще 74 пациента с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея от осложнений COVID-19 умерли 6452 человека.