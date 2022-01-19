Пекин, , 04:33 — REGNUM Археологи обнаружили более 400 гробниц, относящихся ко временам династии Восточная Чжоу (770 — 256 г. до н.э.) и династии Хань (202 г. до н.э. — 220 г. н.э.) в провинции Шаньси на севере Китая, сообщает 17 января агентство Синьхуа.

Археология

По данным научно-исследовательского института археологии Шаньси, площадь раскопок в городе Шуочжоу составляет 8 гектаров.

В некоторых гробницах предметы реликвий, в основном керамика, имеют сильные характерные особенности местных культурных артефактов эпохи династии Восточная Чжоу, в то время как в других выгравированные иероглифы на найденных горшках указывают на то, что они были печатями, использовавшимися регулирующими органами рынка династий Цинь (221 г. до н.э. — 207 г. до н.э.) и Хань.

Полученные результаты предоставили богатые археологические материалы для изучения расположения и иерархии гробниц, а также погребальных обычаев региона вдоль Великой китайской стены в северном Китае от династий Восточная Чжоу до Хань, сказал представитель научно-исследовательского института археологии Шаньси Гао Чжэньхуа.