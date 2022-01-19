Киев, , 04:31 — REGNUM Повышение стоимости газа на Украине привело к остановке трех предприятий стекольной промышленности, что угрожает потерей работы для 12 тысяч человек. Об этом 18 января сообщила на своем сайте ассоциация «Стекло Украины».

Промышленность Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Кроме того, другие предприятия отрасли в стране перешли в режим технологического простоя для того, чтобы избежать полной остановки печей. В ассоциации отметили, что ситуация со стекольными заводами повлияет и на предприятия смежных отраслей, а также лишит бюджет миллиардов средств от недополученных налоговых поступлений.

В организации подчеркнули, что на обстановку в стекольной промышленности, помимо дорожающего топлива, также влияет и демпинг со стороны зарубежных производителей стеклянных изделий, находящихся в странах, где цены на энергоносители ниже, чем на Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 декабря бывший украинский министр внутренних дел Украины генерал-полковник Анатолий Могилёв заявил, что повышение цен на газ может привести к тяжелым последствиям для украинской экономики.

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