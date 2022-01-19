Киев, 19 января, 2022, 04:31 — ИА Регнум. Повышение стоимости газа на Украине привело к остановке трех предприятий стекольной промышленности, что угрожает потерей работы для 12 тысяч человек. Об этом 18 января сообщила на своем сайте ассоциация «Стекло Украины».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Промышленность

Кроме того, другие предприятия отрасли в стране перешли в режим технологического простоя для того, чтобы избежать полной остановки печей. В ассоциации отметили, что ситуация со стекольными заводами повлияет и на предприятия смежных отраслей, а также лишит бюджет миллиардов средств от недополученных налоговых поступлений.

В организации подчеркнули, что на обстановку в стекольной промышленности, помимо дорожающего топлива, также влияет и демпинг со стороны зарубежных производителей стеклянных изделий, находящихся в странах, где цены на энергоносители ниже, чем на Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 декабря бывший украинский министр внутренних дел Украины генерал-полковник Анатолий Могилёв заявил, что повышение цен на газ может привести к тяжелым последствиям для украинской экономики.