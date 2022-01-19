Благовещенск, , 04:38 — REGNUM В Амурскую области будет направлено 4,1 млрд рублей, предназначенных для строительства дамб. Распоряжение о выделении средств подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства страны.

Дамба Eduardo Diez Viñuela

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Цель создания этих сооружений — защита населённых пунктов региона от паводка. Укреплять берега и создавать дамбы будут в сёлах Владимировка и Усть-Ивановка, население которых суммарно составляет 1,9 тыс. человек. Построить гидрозащиту намерены к 2025 году.

Деньги региону выделены в рамках федерального проекта «Защита от наводнений и иных негативных воздействий вод и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений» по госпрограмме «Воспроизводство и использование природных ресурсов».

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области возбуждено уголовное дело о халатности при строительстве девяти гидротехнических сооружений. Их должны были построить, но эта работа не была выполнена. Дамбы и плотины должны были появиться в Благовещенском, Зейском, Мазановском, Михайловском, Архаринском и Константиновском районах.