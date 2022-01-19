Лондон, 19 января, 2022, 04:29 — ИА Регнум. Власти Великобритании внимательно отслеживают ситуацию на границе между Украиной и Россией. Об этом сообщает пресс-служба британского МИД.

Иван Шилов ИА REGNUM Лондон

«Возникшая ситуация на Украине и вокруг нее — это приоритетное направление для МИД. Как многие догадались, у нас есть четкий план действий на случай изменения», — говорится в сообщении.

При этом Великобритания пригрозила России «огромными последствиями» в случае якобы вторжения на украинскую территорию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Великобритания передала вооруженным силам Украины партию легких противотанковых комплексов. По мнению украинской стороны, эти поставки должны укрепить боеспособность страны.