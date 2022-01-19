Хух-Хото, Китай, , 04:29 — REGNUM Более 70 руин полуподземных домов были раскопаны в хошуне Байрин-Юци автономного района Внутренняя Монголия на севере Китая, сообщил региональный институт культурных реликвий и археологии, передает 18 января агентство Синьхуа.

Новый каменный век. Неолит Hamangia_Muzeul_din_Constanta

Занимающий площадь около 20 000 квадратных метров доисторический участок «Уланьтуга», состоящий из останков домов, может датироваться эпохой неолита. На этом месте также было обнаружено более 40 пепелищ и гробница.

Среди руин домов более 10 были построены примерно 8000 лет назад. Около половины из них имеют вертикальный контейнер с плоским дном, погребенный перед кухонной плитой. Было обнаружено, что контейнеры заполнены пеплом. Такая обстановка довольно редко встречается в руинах того же периода, что, по мнению археологов, указывает на значительную исследовательскую ценность.

На этом месте также были найдены каменные орудия труда, изделия из кости, керамика и другие реликвии. Считается, что некоторые сколотые каменные орудия, обнаруженные во время раскопок, являются прототипом каменных резонаторов более поздних времен.