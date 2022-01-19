Хух-Хото, Китай, 19 января, 2022, 04:29 — ИА Регнум. Более 70 руин полуподземных домов были раскопаны в хошуне Байрин-Юци автономного района Внутренняя Монголия на севере Китая, сообщил региональный институт культурных реликвий и археологии, передает 18 января агентство Синьхуа.

Hamangia_Muzeul_din_Constanta Новый каменный век. Неолит

Занимающий площадь около 20 000 квадратных метров доисторический участок «Уланьтуга», состоящий из останков домов, может датироваться эпохой неолита. На этом месте также было обнаружено более 40 пепелищ и гробница.

Среди руин домов более 10 были построены примерно 8000 лет назад. Около половины из них имеют вертикальный контейнер с плоским дном, погребенный перед кухонной плитой. Было обнаружено, что контейнеры заполнены пеплом. Такая обстановка довольно редко встречается в руинах того же периода, что, по мнению археологов, указывает на значительную исследовательскую ценность.

На этом месте также были найдены каменные орудия труда, изделия из кости, керамика и другие реликвии. Считается, что некоторые сколотые каменные орудия, обнаруженные во время раскопок, являются прототипом каменных резонаторов более поздних времен.