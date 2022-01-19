Владивосток, , 04:42 — REGNUM В Приморье подвели итоги работы в области борьбы с нелегальным оборотом алкоголя в 2022 году. Объёмы изъятой нелегальной продукции и наложенных штрафов увеличились, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Алкоголь Сергей Неманов

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В прошлом году специалистами министерства промышленности и торговли региона было изъято более 21,5 тыс. литров контрафакта, сотрудниками полиции — ещё почти 16 тыс. литров.

«Это значительно превышает общий объем изъятий нелегального алкоголя в 2020 году. Рассмотрено 458 дел об административных правонарушениях, связанных с оборотом спиртных напитков, сумма наложенных штрафов составила 16,1 млн рублей. В суды направлены материалы 87 дел по изъятию безлицензионного алкоголя из незаконного оборота с общей суммой штрафов около 10 млн рублей», — пояснили в минпромторге.

Отмечается, что в 2021 году специалисты составили рейтинг употребления алкоголя в муниципалитетах Приморья — от алкогольных отравлений погибли 108 человек. В 2020 году — 96 жителей каря.

Так, значительно увеличилась смертность в Находке (+10 случаев), Спасске-Дальнем и Дальнегорске (по четыре случая). В то же время снизились показатели по Владивостоку, где от алкогольных отравлений в минувшем году скончались на 10 человек меньше, чем в 2020-м.

Как сообщало ИА REGNUM, в наступившем году рейд по борьбе с незаконным оборотом алкоголя провели специалисты министерства промышленности и торговли Приморья — во Владивостоке из магазина они изъяли из незаконного оборота более 400 литров спиртных напитков.