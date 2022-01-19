Красноярск, , 04:23 — REGNUM В Красноярском крае возбуждено уголовное дело против 55-летней начальницы бюро комплектующих товаров АО «Информационные спутниковые системы имени академика М. Ф. Решетнева» и её супруга. Об этом ИА REGNUM сообщили в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

Взятка Дарья Антонова © ИА REGNUM

По данным ведомства, они обвиняются в совершении пяти эпизодов преступлений по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»), ч. 4 ст. 291.1 УК РФ («Посредничество в получении взятки»). Деятельность обвиняемых пресекли сотрудники краевого управления ФСБ.

По версии следствия, в 2021 году обвиняемая поэтапно получила через своего супруга от поставщика оборудования для нужд акционерного общества взятку. Её размер составил 7,5% от цены заключённых контрактов — 18 млн рублей.

Деньги предназначались за покровительство коммерческой деятельности поставщика. Речь шла о своевременной оплате договоров и счетов, выставленных поставщиками, контроле исполнения условий договора. Супруга женщины задержали с поличным при получении денег от поставщика.

По месту жительства обвиняемых в тайниках изъяли более 13 млн рублей, в том числе в иностранной валюте. На имущество обвиняемых наложен арест на сумму 36 млн рублей. Семейной паре предъявлено обвинение, они заключены под стражу.

Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, против первого заместителя главы города Канска в Красноярском крае возбудили уголовное дело за получение взятки.

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