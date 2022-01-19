Вашингтон, , 04:23 — REGNUM Бывшего адвоката 45-го президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани вызвал вызвал на слушания по расследованию штурма Капитолия спецкомитет Конгресса США. Об этом 18 января сказано в заявлении комитета, опубликованном на его сайте.

Штурм Капитолия США (сс) Tyler Merbler

Требование явиться на слушания отправлены юристам предвыборного штаба Трампа Сидни Пауэлл и Дженне Эллис, и советнику предвыборной кампании экс-президента США Борису Эпштайну. Отмечается, что все вызванные спецкомитетом сторонники Трампа продвигали теории о фальсификациях на президентских выборах, настаивали на отмене итогов выборов, либо напрямую обсуждали с Трампом, как остановить подсчет голосов выборщиков.

По словам председателя спецкомитета Бенни Томпсона, в спецкомитете Конгресса ожидают, что все лица, которым были направлены повестки, присоединятся к 400 свидетелям, которые общались со спецкомитетом, работающим над поиском для американцев ответов на вопросы «о жестоком нападении на демократию».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что спецкомитет Конгресса США, расследующий обстоятельства штурма Капитолия в январе 2021 года, направил компаниям Alphabet, Meta, Twitter и Reddit повестки с требованием представить данные о поведении принадлежащих им соцсетей на конечном этапе президентских выборов 2020 года.

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