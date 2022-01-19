Ухань, Китай, 19 января, 2022, 04:22 — ИА Регнум. Высококлассное речное круизное судно отправилось в свой первый рейс из Уханя, столицы провинции Хубэй в центральном Китае, 18 января, подарив новый вариант туризма по реке Янцзы, сообщает агентство Синьхуа.

Цитата из к/ф «Бриллиантовая рука». реж. Леонид Гайдай. 1968. СССР На борту круизного судна

Корабль под названием «Чанцзян № 3» отправится из Уханя в Чунцин на юго-западе Китая, путешествие продлится девять дней. Разработанный и финансируемый компанией China Yangtze Shipping Group, «Чанцзян № 3» имеет длину около 150 метров, ширину 23 метра и проектную скорость 25 км/ч. Максимальная пассажировместимость судна составляет 600 человек.

«Судно представляет собой высочайший уровень интеллектуальных технологий на круизных судах на реке Янцзы», — сказал председатель группы Чжан Жуй.

Судно оснащен интеллектуальной системой управления энергоэффективностью, системой предотвращения столкновений с панорамным изображением и видео, а также системой управления отелем. Это также первое круизное судно для реки Янцзы, построенное в Китае после вспышки COVID-19.