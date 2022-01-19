Москва, , 04:22 — REGNUM Арбитраж Москвы 14 февраля 2022 года планирует рассмотреть обоснованность банкротного иска «Промсвязьбанка» к сыну фигуранта списка Forbes-2017 Бориса Минца — бывшему топ-менеджеру O1 Properties Дмитрию Минцу. Спор продолжается с октября 2020 года и ранее была сделана попытка прекратить производство, передаёт ИА REGNUM.

Борис Минц Дарья Антонова © ИА REGNUM

За время судебных разбирательств в дело попыталась вступить супруга должника — Анна Добровольская-Минц, но суд отказал ей в статусе третьего лица, уточнив, что «на данном этапе на затрагиваются ее права». Отказ заявитель попыталась обжаловать. В связи с чем спор затягивался. Только 13 января 2022 года арбитраж столицы назначил заседание, на котором должны рассмотреть обоснованность претензий банка.

Напомним, ранее ПСБ уже пытался инициировать банкротное дело в отношении Минца-младшего, предъявив долг в размере 20 млн долларов США. По этому кредиту ответчик выступил поручителем. В июне 2020 года производство по делу прекратили.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, к Борису Минцу и его сыновьям ранее были вопросы у следователей. Они стали фигурантами дела о крупной растрате. Ущерб по делу сначала заявлялся на уровне 1,2 млрд рублей, а потом уже сообщалось о 35 млрд рублей.