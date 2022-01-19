Пекин, 19 января, 2022, 04:17 — ИА Регнум. Китайская Академия сельскохозяйственных наук (CAAS) представила 10 наиболее значительных достижений страны в области сельскохозяйственных наук в 2021 году, сообщает агентство Синьхуа.

Ринат Хузязянов Гранит науки

Исследование по профилактике и борьбе с табачной белокрылкой возглавило список. Исследование показало, как насекомое преодолевает защиту своего хозяина, предоставляя новые идеи для разработки точной технологии зеленого контроля за ее распространением.

В другом исследовании ученые выращивали первое поколение гибридного картофеля, разработанного с использованием больших геномных данных.

Другие ключевые достижения включают исследования по производству метана, улучшению качества хлопкового волокна, созданию системы оценки урожайности сельскохозяйственных культур и массовому производству биотоплива. Список был опубликован на ежегодной рабочей конференции CAAS.