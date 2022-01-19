Пекин, 19 января, 2022, 04:14 — ИА Регнум. Китайские палеонтологи объявили 11 января об обнаружении целого ряда следов динозавров в провинции Гуандун на юге Китая, сообщает агентство Синьхуа.

Publicdomainpictures.net Динозавры

Ископаемые следы были случайно найдены учеником младших классов средней школы недалеко от строительной площадки в уезде Хуайцзи города Чжаоцин в провинции Гуандун еще в июле 2021 года.

Исследовательская группа, возглавляемая Китайским университетом наук о земле, впоследствии прибыла в Хуайцзи, чтобы изучить открытые следы динозавров и слои их залегания в породые. Она фиксировала обстановку с помощью беспилотных летательных аппаратов и стереоскопического сканирования.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Historical Biology, было обнаружено в общей сложности семь следов тероподов, в том числе два изолированных следа и один хорошо сохранившийся след.

Основываясь на следе теропода, исследователи затем подсчитали, что скорость движения животного составляла 2,57 метра в секунду, что указывает на то, что в то время хозяин следа бежал рысью, говорится в исследовании.

Будучи первой фиксацией следов динозавров из группы Чжаган мелового периода на северо-западе провинции Гуандун, это открытие расширило зарегистрированную географию распространения динозавров мелового периода в Китае.

Меловой период, который начался 137 млн лет назад и закончился 65 млн лет назад, был последним временем, когда динозавры правили планетой. Окаменелости того периода являются весомыми доказательствами для изучения их эволюции, условий жизни и вымирания.