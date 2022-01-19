Магадан, , 04:14 — REGNUM В Магадане начали разработку дизайн-проекта стелы «Город трудовой доблести», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

Парад Победы в Магадане Пресс-служба правительства Магаданской области

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«Начинаются работы по изготовлению дизайн-проекта стелы. Его разработает творческий коллектив, в который войдут победители конкурса на разработку лучшего архитектурно-художественного решения памятника, его проводило Российское военно-историческое общество», — пояснили специалисты.

Реализовать проект планируют к 3 сентября 2022 года — годовщине окончания Второй мировой войны. Также благоустроят прилегающую к памятнику территории.

Отмечается, что памятник установят на площадке рядом со здание №1 на улице Транспортной. Вокруг самой стелы разместят конструкцию с изображениями, отражающими вклад колымчан в Победу в Великой Отечественной войне.

«Наша главная задача — не просто поставить знак, а сохранить память о трудовом подвиге магаданцев», — сказал мэр Юрий Гришан.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным поддержал инициативу присвоить Астрахани звание «Город трудовой доблести».