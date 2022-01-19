Вашингтон, 19 января, 2022, 04:10 — ИА Регнум. Обеспокоенность в связи с визитом в Никарагуа вице-президента Ирана по экономическим делам Мохсена Резаи выразили в ходе встречи в Вашингтоне госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Аргентины Сантьяго Кафьеро. Об этом 18 января сообщили в пресс-службе американского внешнеполитического ведомства.

درفش کاویانی Мохсен Резаи

В Госдепартаменте напомнили, что иранский чиновник подозревается в причастности к теракту в аргентинской столице Буэнос-Айресе в 1994 году и включен в список лиц, разыскиваемых Интерполом.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 января Мохсен Резаи присутствовал на инаугурации президента Никарагуа Даниэля Ортеги. Его участие вызвало возмущение у правительства Аргентины. В Буэнос-Айресе выразили мнение, что приглашение вице-президента Ирана на церемонию является «оскорблением аргентинского правосудия и жертв террористического нападения».

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