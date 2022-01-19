Пекин, , 04:08 — REGNUM Китай стремится создать современную инновационную систему сельскохозяйственной науки и технологий к 2025 году, согласно руководству по развитию, представленном Китайской академии сельскохозяйственных наук (CAAS) на 14-ю Пятилетку, сообщает агентство Синьхуа.

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Руководство было опубликовано на ежегодной рабочей конференции CAAS. В соответствии с этим руководством CAAS будет стремиться повысить урожайность зерна, самообеспеченность соевым маслом и коэффициент использования оросительной воды, химических удобрений и пестицидов. Это также снизит зависимость от импорта сельскохозяйственных культур, домашнего скота и сортов птицы.

В руководстве основное внимание уделяется таким базовым областям, таким как семена, обрабатываемые земли, сельскохозяйственная техника и биобезопасность. Все это требует ускорения строительства новых ключевых лабораторий, научных центров по зерновым культурам, селекционных центров молекулярного дизайна, национальных банков ресурсов зародышевой плазмы сельскохозяйственных культур, банков животноводства и птицы, а также банков сельскохозяйственных микроорганизмов.