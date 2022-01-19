Пекин, 19 января, 2022, 04:08 — ИА Регнум. Китай стремится создать современную инновационную систему сельскохозяйственной науки и технологий к 2025 году, согласно руководству по развитию, представленном Китайской академии сельскохозяйственных наук (CAAS) на 14-ю пятилетку, сообщает агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Руководство было опубликовано на ежегодной рабочей конференции CAAS. В соответствии с этим руководством CAAS будет стремиться повысить урожайность зерна, самообеспеченность соевым маслом и коэффициент использования оросительной воды, химических удобрений и пестицидов. Это также снизит зависимость от импорта сельскохозяйственных культур, домашнего скота и сортов птицы.

В руководстве основное внимание уделяется таким базовым областям, как семена, обрабатываемые земли, сельскохозяйственная техника и биобезопасность. Всё это требует ускорения строительства новых ключевых лабораторий, научных центров по зерновым культурам, селекционных центров молекулярного дизайна, национальных банков ресурсов зародышевой плазмы сельскохозяйственных культур, банков животноводства и птицы, а также банков сельскохозяйственных микроорганизмов.