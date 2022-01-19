Пекин, 19 января, 2022, 04:05 — ИА Регнум. Новое исследование показало, что овсянка может помочь здоровым бактериям размножаться в кишечнике людей, сообщает агентство Синьхуа.

Александр Погожев ИА REGNUM Кормят всех одинаково — люцерной, овсом, ячменем

Высокий уровень холестерина является значительным фактором риска развития ишемической болезни сердца (ИБС). Доказано, что овес и овсяные продукты снижают уровень холестерина.

В новом исследовании исследователи из Юго-Восточного университета в Китае и других исследовательских институтов приняли участие 210 взрослых китайцев с умеренно высоким уровнем холестерина из Пекина, Нанкина и Шанхая. Их попросили съедать 80 граммов овса или риса каждый день в течение 45 дней и измерили уровень липидов и жирных кислот, а также уровень микробиоты в их фекалиях.

Результаты были опубликованы в журнале Frontiers in Immunology. Исследование показало, что в группе овса было снижение холестерина произошло наиболее сильно. У людей, которые ели овес каждый день, общий уровень холестерина снизился на 5,7%, а уровень холестерина липопротеидов низкой плотности (также называемый плохим холестерином) снизился на 8,7%. В группе риса эти показатели снизились всего 3,0% и 3,9% соответственно.

Исследование также показало, что потребление овса увеличивает количество бактерий, которые, как ранее было показано, защищают от метаболических заболеваний, ожирения и ИБС. Исследователи заявили, что их исследование показало, что овес может помочь здоровым бактериям размножаться в кишечнике. Он также способствует снижению уровня холестерина.