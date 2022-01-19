Красноярск, , 04:04 — REGNUM В среду, 19 января, в Красноярске будет переменная облачность преимущественно без осадков, на дорогах гололедица, температура воздуха −11… −9 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

В лесу Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В 07:55 на Театральной площади было — 12 °C.

Ночью с 19 на 20 января ожидается до −18… −16 °C, облачно, небольшой кратковременный снег.

Скорость юго-западного ветра 2−7 м/с. Давление — 744 мм рт. ст.

В четверг, 20 января, в Красноярске до −14… −12 °C, облачно с прояснениями, без осадков. Ночью — до −20… −18 °C.

В пятницу, 21 января, в Красноярске ожидается до −16… −12 °C днём и до −20… −18 °C ночью. Облачно с прояснениями, без осадков.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 19 января на юге Таймырского муниципального района (МР) местами ожидается сильный южный ветер на порывах до 17−22 м/с, низовая метель.

19−21 января в центральных и южных районах Красноярского края, в Хакасии и Туве на дорогах гололедица, в горных районах лавиноопасно.

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