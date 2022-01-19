Пекин, 19 января, 2022, 04:00 — ИА Регнум. Китайский гигант в сфере кисломолочной продукции Yili возглавил список 100 китайских частных фирм с точки зрения готовности к достижению целей устойчивого развития, согласно новому рейтингу, опубликованному Шанхайским исследовательским институтом, передает агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Телекоммуникационный гигант Huawei и застройщик Country Garden заняли второе и третье места соответственно в списке, составленном Исследовательским институтом Хужунь. В рейтинге были представлены 500 лучших китайских частных компаний за 2020 год, выбранных институтом, с использованием показателя, учитывающего 17 Целей устойчивого развития, принятых всеми государствами — членами Организации Объединенных Наций.

Оценка в основном основывается на публичной информации компаний, включая финансовые отчеты, отчеты о корпоративной социальной ответственности, а также отчеты об окружающей среде, социальной сфере и управлении.

Фармацевтические фирмы заняли 13 мест — самый большой кусок рейтинга. Интернет-провайдеры, такие как Alibaba и Tencent, заняли 10 мест, в то время как автопроизводители и застройщики заняли 7 мест. Ожидается, что рейтинг побудит больше китайских фирм поддерживать устойчивое развитие в своем бизнес-видении, говорится в сообщении института.