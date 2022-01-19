Пекин, , 03:52 — REGNUM Китайские исследователи разработали тактильно-обонятельную сенсорную систему для облегчения поисково-спасательных работ в темноте или в подземных условиях, вызванных геологическими катастрофами, сообщает 17 января агентство Синьхуа.

Про маленького крота и его костюмчик / Петишка Эдуард; худож. Николаев И. — Москва: Диафильм, 1965 — 1 дф. (45 кд.) © Национальная Электронная Детская Библиотека

Конструкция бионической сенсорной матрицы, вдохновленная системой естественного слияния чувств звездоноса, позволяет в режиме реального времени получать информацию о местной топографии, жесткости и запахе различных объектов в ненаблюдаемой визуально среде.

Звездоносы или звездорылы, млекопитающие семейства кротовых, развили способность распознавать объекты, используя только тактильное и обонятельное восприятие, что позволяет им выживать в условиях недостаточного освещения под землей.

Тактильно-обонятельная информация обрабатывается алгоритмом машинного обучения, вдохновленным биологией, по существу, имитирующим процедуры биологического слияния в нервной системе звездоноса, говорится в исследовательской статье, недавно опубликованной в журнале Nature Communications.

В моделируемом сценарии спасения на испытательном полигоне пожарной службы, тактильно-обонятельная интеллектуальная сенсорная система могла классифицировать 11 типичных объектов с точностью 96,9%. Согласно статье, тактильно-обонятельная бионическая сенсорная система не требовала визуального ввода и демонстрировала превосходную устойчивость к помехам окружающей среды.

Бионическая сенсорная матрица была разработана исследователями из Шанхайского института микросистем и информационных технологий Китайской Академии наук.