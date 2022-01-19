Эр-Рияд, , 03:50 — REGNUM Воздушную атаку по позициям мятежников-хуситов (движение «Ансар Аллах») в столице Йемене городе Сане продолжают вести военно-воздушные силы аравийской коалиции, которую возглавляет Саудовская Аравия. Об этом 18 января передал телеканал Al Arabiya со ссылкой на заявление альянса.

Йемен Ibrahem Qasim

Самолетам коалиции удалось уничтожить склады с боеприпасами и установку для запуска беспилотных летальных аппаратов в районе горы Эн-Наби-Шаиб.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 января аравийская коалиция объявила о начале воздушной операции в Сане в ответ на нападение хуситов по объектам в столице Объеденных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Абу-Даби, где были атакованы район городского аэропорта и склады Национальной нефтяной компании (ADNOC).

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