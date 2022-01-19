Чита, , 03:48 — REGNUM Более двух тысяч российских грузовиков ожидают очереди на въезд в Китай через пропускной пост «Маньчжурия — Забайкальск» из-за новых правил, установленных китайской стороной в связи с пандемией коронавируса. Об этом 18 января сообщает издание «Известия».

Фура (сс) Petr Magera

В списке на проезд в Китай в очереди находятся порядка 2,5 тыс. автопоездов и 400 тягачей. При этом физически у границы присутствуют около 500 перегонщиков, которые хотят проехать вне очереди, все остальные записаны в электронной очереди. Минтранс РФ и Росгранстрой совместно с Ассоциацией международных автомобильных перевозчиков (АСМАП) предпринимают ряд шагов для урегулирования ситуации. Взаимодействие ведётся с китайской стороной напрямую и через каналы МИД.

Трудности пересечения границы связаны с усилением Китаем мер по борьбе с распространением коронавируса и введением ограничений на количество пропускаемых транспортных средств. Новая схема пропуска транспорта негативно сказалась на пропускной способности пункта.

Международный автомобильный пункт пропуска «Забайкальск» способен пропускать до 280, а фактическая пропускная способность таможни снизилась до 70 автомобилей в сутки. Поэтому грузовики, подъезжающие к пункту пропуска по очереди, в назначенное время, границу пройти не успевают.

Ранее ИА REGNUM сообщало о расширении КНР списка контейнерных грузов, одобренных для ввоза в страну.

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