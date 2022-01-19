Москва, 19 января, 2022, 03:45 — ИА Регнум. С компании, работающей с 1946 года в сфере ракетно-космической отрасли, потребовали выплаты более 264 млн рублей. Иск госкорпорации «Роскосмос» к ПАО «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва» арбитражем Москвы пока к производству не принят, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на карточку дела.

Роскосмос

Претензии поданы в суд 18 января 2022 года. Заявленная сумма иска — 264 576 505,05 рубля. Детали пока не сообщались.

Ранее между сторонами уже были судебные споры. Так, например, 30 декабря 2021 года госкорпорация потребовала взыскать с ПАО штраф, начисленный «за ненадлежащее исполнение обязательства», предусмотренного договором об участии РФ в собственности субъекта инвестиций, — 200 тыс. рублей. В ноябре 2021 года Роскосмос также обратился сразу с двумя претензиями — о взыскании 130 тыс. рублей и 10 тыс. рублей. Помимо этого, в конце декабря 2021 года госкорпорация взыскала с РКК неустойку в размере 14 874 321 рубль. В основе последнего спора лежал контракт от 2016 года.

В ЕГРЮЛ РКК «Энергия» зарегистрирована в июне 1994 года. Директором является Игорь Озар. С сайта ПАО известно, что при головной роли предприятия ранее были созданы орбитальные станции, многомодульная станция «Мир», пилотируемые космические корабли «Союз» и многое другое.