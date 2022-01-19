Тбилиси, , 15:42 — REGNUM Один из руководителей правящей партии «Грузинская мечта» обвинил бывшего президента Михаила Саакашвили и его партию «Единое национальное движение» в намеренной дестабилизации ситуации в стране, сообщает 18 января frontnews.ge.

Михаил Саакашвили Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Первый вице-спикер грузинского парламента Георгий Вольский заявил, что не видит никаких перспектив сотрудничества с ЕНД. Вольский не оценил положительно недавнее кадровое обновление в ЕНД, сказав, что «от перестановки слагаемых сумма не меняется».

«Характер, содержание, цвет и мораль ЕНД не могут быть изменены никакими кадровыми изменениями», — заявил Вольский.

Первый вице-спикер выразил опасение, что руководство ЕНД в соответствии со взглядами Михаила Саакашвили и выставленным им ультиматумом может перейти к действиям по подрыву стабильности в стране.

«Как вы видите, Саакашвили от плана восстания перешёл к плану дестабилизации», — заключил Вольский.