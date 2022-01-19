Пекин, , 03:42 — REGNUM Первая партия спутников широкополосной связи низкой околоземной орбитs (LEO), разработанных китайским производителем спутников GalaxySpace, сошла с конвейера, сообщает 18 января агентство Синьхуа.

Спутник Nasa.gov

Шесть спутников широкополосной связи LEO, произведенных пекинской компанией в течение 11 месяцев, были доставлены на космодром и должны быть запущены в первом квартале 2022 года. Это первый случай, когда Китай осуществил массовое производство спутников широкополосной связи LEO.

Galaxy Space стремится создать спутниковую сеть интернет-связи, способную предоставлять услуги связи более чем 30 минут каждый раз.