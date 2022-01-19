Бразилиа, , 03:41 — REGNUM За последние сутки в Бразилии выявили рекордное число случаев заражения коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2 — более 137 тыс. Об этом 18 января сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.

Вакцинация против коронавируса в Бразилии (сс) Phill Natal

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По данным ведомства, положительные результаты тестов подтвердили заражение 137 103 человек за сутки. Предыдущий корректный рекордный показатель был зафиксирован 14 января — тогда впервые с сентября 2021 года суточный максимум заразившихся превысил 100 тыс. человек.

В Бразилии за сутки умер 351 пациент с COVID-19. Этот показатель превысил уровень в 300 смертей впервые с ноября.

Напомним, 18 сентября в Бразилии зафиксировали рекордный суточный максимум заражений в 150 106 новых случаев. Это в значительной степени было обусловлено одномоментным внесением в информационную систему ранее неучтённых результатов диагностики.

Как сообщало ИА REGNUM, в Бразилии 58% граждан считают, что президент страны Жаир Болсонару препятствует вакцинации детей в возрасте от 5 до 11 лет.

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